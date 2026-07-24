Розвідка Естонії розповіла про вплив на економіку Росії успішних ударів ЗСУ

Успішні повітряні атаки України на Росію, новими цілями яких стали, зокрема, склади Wildberries, завдають відчутної шкоди російській економіці, йдеться в огляді розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Огляд естонської розвідки наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

В огляді зазначено, що такі атаки поглиблюють погіршення ділового клімату в Росії: за оцінкою Центрального банку РФ, у липні відповідний індекс і так знизився до -3,6 пункту, що стало найнижчим показником з середини 2022 року.

"І хоча цього тижня президент Путін знову намагався створити враження, ніби російська економіка почувається відносно добре – заявивши, наприклад, про зростання на 0,3 відсотка у травні, – далекобійні удари України змінюють цю реальність", – інформують естонські розвідники.

У звіті нагадується, що за останні сім днів до переліку цілей українських атак як нова категорія додалися склади компанії Wildberries, які зазнали ударів у Московській та Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

"Послугами Wildberries та її конкурента Ozon користується значна частина населення Росії, тому українські атаки мають значний ефект на додаток до прямого економічного збитку, який може сягати двох мільярдів доларів. Про вплив українських ударів свідчить той факт, що у 2025 році загальна вартість товарів, проданих компанією Wildberries, дорівнювала приблизно трьом відсоткам валового внутрішнього продукту (ВВП) Російської Федерації", – йдеться у звіті.

Крім того, розвідцентр зазначив, що Україна в рамках операції "МоЛоЧКа" продовжила завдавати інтенсивних ударів середньої дальності по російському судноплавству в Азовському та Чорному морях.

Головною ціллю українських атак стали російські судна, що постачають товари на окупований Кримський півострів, а також автомобільний транспорт, який використовується з тією ж метою.

"Обсяг автомобільного транспорту, що рухається до Криму суходолом, у червні скоротився на 70 відсотків, і наразі на дорогах, які ведуть до Криму, введено суворі обмеження на рух цивільного транспорту. За оцінкою командувача силами безпілотних систем України Бровді, атаки на пороми скоротили пропускну здатність Керченської поромної переправи на 75 відсотків", – повідомив розвідцентр.

Поряд із цим українські безпілотники цілеспрямовано атакують енергетичну інфраструктуру Криму: з початку липня успішним ударам піддалося понад 100 енергооб’єктів на півострові.

У результаті по всьому регіону введено обмеження на споживання енергії, а понад 50 % населення стикається з тривалими відключеннями електроенергії.

При цьому окупаційна влада Криму визнала, що не здатна ані забезпечити регулярні поставки палива, ані скласти графіки відключень електроенергії.

Нещодавно в естонській розвідці відзначали, що у Росії починають ще більше посилювати контроль за населенням, побоюючись невдоволення.

Також у розвідцентрі зазначали, що Росія реагує на успішні удари України активізацією інформаційної війни проти Заходу.