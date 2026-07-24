Разведка Эстонии рассказала о влиянии успешных ударов ВСУ на экономику России

Успешные воздушные атаки Украины на Россию, новыми целями которых стали, в частности, склады Wildberries, наносят ощутимый ущерб российской экономике, говорится в обзоре разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

Обзор эстонской разведки приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

В обзоре отмечается, что такие атаки усугубляют ухудшение делового климата в России: по оценке Центрального банка РФ, в июле соответствующий индекс и так снизился до -3,6 пункта, что стало самым низким показателем с середины 2022 года.

"И хотя на этой неделе президент Путин вновь пытался создать впечатление, будто российская экономика чувствует себя относительно хорошо – заявив, например, о росте на 0,3 процента в мае, – удары Украины на большие расстояния меняют эту реальность", – сообщают эстонские разведчики.

В отчете напоминается, что за последние семь дней в перечень целей украинских атак в качестве новой категории были добавлены склады компании Wildberries, подвергшиеся ударам в Московской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

"Услугами Wildberries и её конкурента Ozon пользуется значительная часть населения России, поэтому украинские атаки оказывают значительное влияние в дополнение к прямому экономическому ущербу, который может достигать двух миллиардов долларов. О влиянии украинских ударов свидетельствует тот факт, что в 2025 году общая стоимость товаров, проданных компанией Wildberries, равнялась примерно трем процентам валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации", – говорится в отчете.

Кроме того, разведцентр отметил, что Украина в рамках операции "МоЛоЧКа" продолжила наносить интенсивные удары средней дальности по российскому судоходству в Азовском и Чёрном морях.

Главной целью украинских атак стали российские суда, доставляющие товары на оккупированный Крымский полуостров, а также автомобильный транспорт, используемый с той же целью.

"Объем автомобильного транспорта, следующего в Крым по суше, в июне сократился на 70 процентов, и в настоящее время на дорогах, ведущих в Крым, введены строгие ограничения на движение гражданского транспорта. По оценке командующего силами беспилотных систем Украины Бровди, атаки на паромы сократили пропускную способность Керченской паромной переправы на 75 процентов", – сообщил разведцентр.

Наряду с этим украинские беспилотники целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру Крыма: с начала июля успешным ударам подверглись более 100 энергообъектов на полуострове.

В результате по всему региону введены ограничения на потребление энергии, а более 50 % населения сталкивается с длительными отключениями электроэнергии.

При этом оккупационные власти Крыма признали, что не способны ни обеспечить регулярные поставки топлива, ни составить графики отключений электроэнергии.

Недавно в эстонской разведке отмечали, что в России начинают ещё больше ужесточать контроль над населением, опасаясь недовольства.

Также в разведцентре отмечали, что Россия реагирует на успешные удары Украины активизацией информационной войны против Запада.