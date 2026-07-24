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Президентка Єврокомісії відреагувала на удари РФ по Київщині та Слов’янську

Новини — П'ятниця, 24 липня 2026, 17:59 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії висловила співчуття постраждалим внаслідок останніх ударів Росії по передмістю Києва та Слов’янську, внаслідок яких сукупно загинули 15 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн висловила співчуття родинам і близьким загиблих внаслідок російських ударів по передмістю Києва і Слов’янську 24 липня. 

"Росія також зруйнувала почесне консульство Латвії – знову продемонструвавши цілковиту зневагу до дипломатії", – зауважила президентка Єврокомісії. 

"Росія програє розпочату нею війну – і тому все частіше б’є по цивільних у відчайдушній спробі зламати дух українців. Але воля України незламна. Як і рішучість Європи у підтримці української оборони", – додала вона. 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав воєнним злочином удар по Слов’янську, що завдав руйнувань почесному консульству країни.

За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали.  

На Київщині загинули 10 людей і постраждали близько сотні. Вже відомо, що ціллю балістичних ракет був захід українських зброярів. 

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Єврокомісія Війна з РФ
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