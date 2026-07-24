Президент Латвії відреагував на руйнування ударом РФ почесного консульства у Слов'янську

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав воєнним злочином російський удар по Слов’янську, внаслідок якого руйнувань зазнала у тому числі будівля почесного консульства Латвії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Рінкевичс зазначив, що руйнування будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську є черговим воєнним злочином РФ.

The destruction of the office of Latvia’s honorary consulate in Sloviansk is yet another Russian war crime.

Latvia stands with Ukraine. We will continue to support the work of our honorary consul Oleksandr Pavenko, and all who remain on the frontlines helping their people. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 24, 2026

"Латвія підтримує Україну. Ми продовжимо підтримувати роботу нашого почесного консула Олександра Павленка та усіх, хто залишається на передовій, допомагаючи людям", – написав він.

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга назвав цей випадок черговим порушенням Росією міжнародного права та нехтуванням захищеним статусом цивільних і консульських будівель.

"На щастя, почесний консул не постраждав. Висловив солідарність з моєю колегою Байбою Браже і дружньою Латвією… Ми невідкладно поінформуємо відповідні державні агентства та докладемо усіх зусиль для того, щоб відповідальні за цей варварський вчинок були встановлені і постали перед правосуддям. Закликаємо до міжнародної реакції на такий терор", – заявив Сибіга.

More terrible news. Latvia’s Honorary Consulate in Sloviansk, Donetsk region, was hit by a Russian guided aerial bomb.



This is yet another example of Russia’s blatant violation of international law and its disregard for the protection of civilian and consular premises.



We will… pic.twitter.com/Q5Uneuv1lT – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 24, 2026

Спершу про пошкодження почесного консульства Латвії повідомив президент України Володимир Зеленський.

За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали.