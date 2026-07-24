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Президент Латвії відреагував на руйнування ударом РФ почесного консульства у Слов'янську

Новини — П'ятниця, 24 липня 2026, 17:06 — Марія Ємець

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс назвав воєнним злочином російський удар по Слов’янську, внаслідок якого руйнувань зазнала у тому числі будівля почесного консульства Латвії. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Рінкевичс зазначив, що руйнування будівлі почесного консульства Латвії у Слов’янську є черговим воєнним злочином РФ. 

"Латвія підтримує Україну. Ми продовжимо підтримувати роботу нашого почесного консула Олександра Павленка та усіх, хто залишається на передовій, допомагаючи людям", – написав він. 

Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга назвав цей випадок черговим порушенням Росією міжнародного права та нехтуванням захищеним статусом цивільних і консульських будівель. 

"На щастя, почесний консул не постраждав. Висловив солідарність з моєю колегою Байбою Браже і дружньою Латвією… Ми невідкладно поінформуємо відповідні державні агентства та докладемо усіх зусиль для того, щоб відповідальні за цей варварський вчинок були встановлені і постали перед правосуддям. Закликаємо до міжнародної реакції на такий терор", – заявив Сибіга. 

Спершу про пошкодження почесного консульства Латвії повідомив президент України Володимир Зеленський. 

За останніми даними, внаслідок ударів російськими керованими авіабомбами по Слов’янську загинули п’ятеро людей, дев’ять постраждали. 

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Латвія Війна з РФ
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