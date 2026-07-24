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Глава Еврокомиссии отреагировала на удары РФ по Киевской области и Славянску

Новости — Пятница, 24 июля 2026, 17:59 — Мария Емец

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования пострадавшим в результате недавних ударов России по пригородам Киева и Славянска, в результате которых в общей сложности погибли 15 человек.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким погибших в результате российских ударов по пригородам Киева и Славянска 24 июля. 

"Россия также разрушила почетное консульство Латвии, вновь продемонстрировав полное пренебрежение к дипломатии", – отметила председатель Еврокомиссии.

"Россия проигрывает начатую ею войну – и поэтому все чаще наносит удары по гражданскому населению в отчаянной попытке сломить дух украинцев. Но воля Украины несокрушима. Как и решимость Европы в поддержке украинской обороны", – добавила она.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал военным преступлением удар по Славянску, в результате которого было нанесено ущерб почетному консульству страны.

По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянску погибли пять человек, девять пострадали.

В Киевской области погибли 10 человек и пострадали около сотни. Уже известно, что целью баллистических ракет было мероприятие украинских оружейников.

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