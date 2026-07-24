Глава Еврокомиссии отреагировала на удары РФ по Киевской области и Славянску

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования пострадавшим в результате недавних ударов России по пригородам Киева и Славянска, в результате которых в общей сложности погибли 15 человек.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким погибших в результате российских ударов по пригородам Киева и Славянска 24 июля.

I want to offer my condolences to the families and loved ones of the victims of Russia’s latest attacks in the Kyiv region and in Sloviansk.



During the strikes, Russia has also destroyed Latvia’s Honorary Consulate.



Once again proving its complete disregard for diplomacy.… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 24, 2026

"Россия также разрушила почетное консульство Латвии, вновь продемонстрировав полное пренебрежение к дипломатии", – отметила председатель Еврокомиссии.

"Россия проигрывает начатую ею войну – и поэтому все чаще наносит удары по гражданскому населению в отчаянной попытке сломить дух украинцев. Но воля Украины несокрушима. Как и решимость Европы в поддержке украинской обороны", – добавила она.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал военным преступлением удар по Славянску, в результате которого было нанесено ущерб почетному консульству страны.

По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянску погибли пять человек, девять пострадали.

В Киевской области погибли 10 человек и пострадали около сотни. Уже известно, что целью баллистических ракет было мероприятие украинских оружейников.