Відкриття кластерів, план "Качки-Кос" і алюміній для РФ – головне з інтерв'ю прем’єра Ірландії

Від 1 липня головування у Раді Євросоюзу перейшло до Ірландії, яка твердо налаштована відкрити усі кластери для України та має для цього план.

Про це, а також про підходи України та про завдання, що стоять перед Києвом, розповів ірландський прем’єр Міхол Мартін, який цього тижня відвідав Київ з візитом.

"Європейська правда" пропонує його відеоінтерв’ю, що доступне англійською або з українською озвучкою, а текстова версія розмови – в матеріалі Прем'єр Ірландії: Зеленський має бути амбітним щодо ЄС, інакше ви не отримаєте результат. Далі – основні його тези.

ЄС потрібна Україна і Україні потрібен ЄС, бо ми поділяємо спільні цінності. Це демократія, основні права, свобода зібрань – словом, усе те, що важливе для нас.

Крім того, я впевнений, що без розширення Євросоюзу, без вступу держав-сусідів на нас чекають погані події. Росія використає цей вакуум у сусідстві ЄС. Вона вже ним скористалася, коли вторглася до України, порушила вашу територіальну цілісність – і наслідки відчула вся Європа.

Як головуючі в ЄС до кінця року ми прагнемо відкрити всі кластери вступних переговорів з Україною. Це – наша мета. Минулого тижня ми відкрили кластер 6, а до того кіпрське головування відкрило перший кластер.

Безпосередня наступна мета – відкрити одночасно кластери №2 і 3, і зробити це якомога швидше.

А далі, до кінця року, відкрити решту кластерів (тобто №4 і 5).

Звісно, для цього ще доведеться попрацювати з іншими державами, переконати їх. Але ми поставили собі цю мету.

Україна – це пріоритет ірландського головування.

Затримка з одночасним відкриттям усіх шести кластерів пов’язана з тим, що ми маємо реагувати на успіх реформ.

Потрібні подальші реформи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією тощо. Потрібно переконати інші країни-члени ЄС.

Є певні критерії, яким має відповідати кожна держава-кандидатка. Треба переконатися, що ви досягли цих критеріїв. Крім того, вам треба заручитися підтримкою різних гравців у ЄС. Бо держави-члени мають різні підходи до розширення.

У вас є 10-пунктний "план Качки-Кос". Це – те, над чим вам треба працювати.

Прем’єр-міністр України був дуже чітким, він пройшовся по пунктах "списку Качки-Кос" і сказав, що обговорив їх з президенткою Єврокомісії та хоче повернутися до неї з детальною відповіддю про кожен пункт: що з цього списку можливо зробити, а що – ні.

І це – правильний підхід.

Україна та Європейський Союз стають ближчі одне до одного, і вже зараз між ними існує безпрецедентний рівень взаємодії.

Щодо відкриття розділів чи інших проміжних кроків ми будемо всіляко переконувати уряди держав-членів ЄС, що відкриття розділу – це не те саме, що його закриття.

Завдання складне, але ЄС не може стояти на місці. Останнє розширення Євросоюзу було у 2013-му, коли приєдналася Хорватія.

Я не хочу навіть собі уявляти, що війна триватиме дуже довго, але якщо це станеться, то варіант, коли Україна "напіввступить" до ЄС до її закінчення теж можливий.

Україна має занепокоєння – і я його повністю розумію – що сировина, глинозем (оксид алюмінію) з ірландського заводу Aughinish Alumina потрапляє до Росії.

Я хотів би, щоб ця сировина не йшла до Росії, але й санкції не мають завдавати шкоди Європі.

Ми будемо розглядати варіант закрити експорт до Росі, але це складно. Від цього також залежать приблизно 900–1000 робочих місць, що теж треба врахувати.

Повне інтерв’ю Міхола Мартіна – в матеріалі Прем'єр Ірландії: Зеленський має бути амбітним щодо ЄС, інакше ви не отримаєте результат.