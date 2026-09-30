Литва висловила протест Росії через диверсію в Естонії та атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Литви у середу викликало представника посольства Росії для вручення двох нот протесту.

Про це повідомили у литовському МЗС, пише "Європейська правда".

В одній із нот протесту Литва, висловлюючи солідарність з Естонією, рішуче засудила акт диверсії, скоєний 15 серпня 2026 року в Таллінні, коли було навмисно підпалено будівлю, що належить естонській оборонній компанії Milrem Robotics. Напередодні естонська влада підтвердила, що відповідальність за цю диверсію несуть російські спецслужби.

У МЗС наголосили, що Вільнюс разом зі своїми союзниками рішуче реагуватиме на атаки Росії та інші дії, що порушують міжнародне право, зокрема гібридні напади.

"Такі дії проти одного з союзників слід розглядати як загрозу безпеці всієї євроатлантичної спільноти, а спроби Росії послабити рішучість союзників у підтримці України приречені на провал", – наголосили у відомстві.

Також представнику російського посольства вручили ноту протесту щодо системних і тривалих атак проти України. У ній зазначено, що 28 вересня Росія атакувала Київ та інші міста, завдавши удару по будівлі Національної академії наук України. Під час атаки загинули дві людини, десятки отримали поранення, також було зруйновано історичну будівлю XIX століття. По всій країні загинуло щонайменше дев’ять осіб, понад 80, серед них троє дітей, отримали поранення.

Там нагадали, що атаки Росії тривали й у ніч на 29 вересня, коли було завдано ударів по адміністративних будівлях цивільного призначення, навчальному закладу та об’єктах інфраструктури.

Литовське Міністерство закордонних справ заявило, що захист цивільного населення та цивільних об’єктів є однією з основних вимог міжнародного гуманітарного права, а особи, відповідальні за його порушення, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Литва вимагає, щоб Росія негайно припинила агресію проти України та дотримувалася своїх зобов’язань згідно з міжнародним правом, наголосили у МЗС.

Нагадаємо, поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.

Після встановлення причетності російських спецслужб до підпалу Milrem Robotics в Таллінні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.

Глава МЗС Андрій Сибіга рішуче засудив диверсію Росії проти компанії Milrem Robotics у Таллінні та висловив повну солідарність з Естонією.