Открытие кластеров, план "Качки-Кос" и алюминий для РФ – главное из интервью премьера Ирландии

С 1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло к Ирландии, которая твердо намерена открыть для Украины все кластеры и имеет для этого план.

Об этом, а также о подходах Украины и о задачах, стоящих перед Киевом, рассказал ирландский премьер Михол Мартин, который на этой неделе посетил Киев с визитом.

"ЕвроПравда" предлагает его видеоинтервью, доступное на английском языке или с украинской озвучкой, а текстовая версия беседы – в материале Премьер-министр Ирландии: Зеленскому нужно быть амбициозным в вопросе ЕС, иначе вы не получите результат. Далее – основные его тезисы.

ЕС нужна Украина, а Украине нужен ЕС, потому что мы разделяем общие ценности. Это демократия, основные права, свобода собраний – словом, всё то, что важно для нас.

Кроме того, я уверен, что без расширения Евросоюза, без вступления соседних государств нас ждут неприятные события. Россия воспользуется этим вакуумом в соседстве с ЕС. Она уже воспользовалась им, когда вторглась в Украину, нарушила вашу территориальную целостность – и последствия ощутила вся Европа.

Как председательствующие в ЕС до конца года, мы стремимся открыть все кластеры вступительных переговоров с Украиной. Это – наша цель. На прошлой неделе мы открыли кластер № 6, а до этого кипрское председательство открыло первый кластер.

Ближайшая следующая цель – одновременно открыть кластеры № 2 и 3 и сделать это как можно быстрее.

А далее, до конца года, открыть остальные кластеры (то есть № 4 и 5).

Конечно, для этого ещё придётся поработать с другими государствами, убедить их. Но мы поставили перед собой эту цель.

Украина – это приоритет ирландского председательства.

Задержка с одновременным открытием всех шести кластеров связана с тем, что мы должны реагировать на успех реформ.

Необходимы дальнейшие реформы в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и т. д. Нужно убедить другие страны-члены ЕС.

Существуют определенные критерии, которым должно соответствовать каждое государство-кандидат. Нужно убедиться, что вы достигли этих критериев. Кроме того, вам нужно заручиться поддержкой различных игроков в ЕС. Ведь государства-члены имеют разные подходы к расширению.

У вас есть 10-пунктный "план Качки-Кос". Это – то, над чем вам нужно работать.

Премьер-министр Украины высказался очень четко, он прошел по пунктам "списка Качки-Кос" и сказал, что обсудил их с председателем Еврокомиссии и хочет вернуться к ней с подробным ответом по каждому пункту: что из этого списка можно сделать, а что – нет.

И это – правильный подход.

Украина и Европейский Союз становятся ближе друг к другу, и уже сейчас между ними существует беспрецедентный уровень взаимодействия.

Что касается открытия разделов или других промежуточных шагов, мы будем всячески убеждать правительства государств-членов ЕС, что открытие раздела – это не то же самое, что его закрытие.

Задача сложная, но ЕС не может стоять на месте. Последнее расширение Евросоюза состоялось в 2013 году, когда к нему присоединилась Хорватия.

Я не хочу даже представлять себе, что война продлится очень долго, но если это произойдет, то вариант, при котором Украина "частично вступит" в ЕС до её окончания, тоже возможен.

У Украины есть опасения – и я их полностью понимаю – что сырьё, глинозем (оксид алюминия) с ирландского завода Aughinish Alumina попадает в Россию.

Я хотел бы, чтобы это сырьё не поступало в Россию, но и санкции не должны наносить ущерб Европе.

Мы будем рассматривать вариант запрета экспорта в Россию, но это сложно. От этого также зависят примерно 900–1000 рабочих мест, что тоже нужно учесть.

Полное интервью – в материале Премьер-министр Ирландии: Зеленскому нужно быть амбициозным в вопросе ЕС, иначе вы не получите результат.