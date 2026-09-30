Сенат Іспанії провалив ратифікацію угоди про дружбу з Францією під час візиту Макрона

Сенат Іспанії, в якому більшість утримує опозиційна Народна партія, у вівторок відхилив ратифікацію договору про дружбу з Францією під час державного візиту французького президента Емманюеля Макрона до Мадрида.

Про це повідомляє El Mundo, пише "Європейська правда".

142 сенатори від правоцентристської Народної партії та ультраправого руху Vox проголосували проти ратифікації договору про дружбу з Францією, тоді як 106 сенаторів висловилися "за", зокрема депутати від Соціалістичної партії прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Голосування відбулося в Сенаті саме в той момент, коли в королівському палаці, що розташований за кілька сотень метрів звідти, розпочиналася урочиста вечеря за участю Емманюеля Макрона, короля Феліпе VI та королеви Летиції.

Праві сенатори виступили проти статті документа, яка передбачає участь міністра сусідньої країни у Раді міністрів Іспанії.

Вони продовжили блокувати документ попри рішення Конституційного суду, в якому зазначається, що договір не порушує конституцію. Спірну статтю було уточнено та розтлумачено шляхом обміну нотами між міністрами закордонних справ обох країн. У документах уточнюється, що така присутність буде "на полях" та відбуватиметься під час "окремого" засідання Ради.

Це голосування, ймовірно, означає крах договору про дружбу, підписаного три роки тому прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Оскільки це закритий документ, до нього неможливо вносити правки, а отже єдиним рішенням буде розпочати весь законодавчий процес заново – попередньо домовившись з Францією про зміну спірної статті.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес обурився провалом ратифікації документа, звинувативши Народну партію у саботажі.

"Їхня зовнішньополітична пропозиція полягає в тому, щоб ускладнити відносини з сусідньою країною, другом і європейським партнером та послабити Європу. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб Договір був ухвалений на користь наших громадян, економічних відносин та європейської інтеграції", – написав міністр.

Франція вже має подібні договори з Німеччиною, Італією та Польщею. Іспанія, зі свого боку, підписала аналогічні документи лише з Португалією та Марокко, своїми сусідами.

Як повідомлялося, президент Макрон перебуває в Іспанії з державним візитом, що є першим таким візитом президента Франції з 2009 року.