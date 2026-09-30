Над Молдовою пролетів ще один безпілотник: повітряний простір в частині країни закрили

Вранці 30 вересня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

Про це повідомило Міністерство оборони країни у Facebook, пише "Європейська правда".

Як зазначається, о 10:26 ранку над територією невизнаного Придністров'я, поблизу міста Дубоссари, пролетів безпілотний апарат.

Внаслідок цього повітряний простір у північній та центральній частинах Молдови закрили.

Пізніше стало відомо, що він рухається в напрямку північного регіону країни, а тому повітряний простір у центральному регіоні відкрили.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.