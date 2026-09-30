У Молдові заявили, що у повітряний простір залетів реактивний безпілотник
Новини — Середа, 30 вересня 2026, 11:57 —
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник, який вранці залетів на територію країни, є реактивним.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Newsmaker, передає "Європейська правда".
Йдеться про безпілотник, який залетів у повітряний простір над невизнаним Придністров’ям о 10:26 ранку.
"Зараз він рухається в напрямку Сорок. Це реактивний безпілотник, його швидкість становить близько 400 км/год", – сказав міністр.
Вранці 30 вересня інший безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.
За даними генерального інспекторату поліції, цей безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.
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