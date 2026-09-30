У Молдові заявили, що у повітряний простір залетів реактивний безпілотник

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник, який вранці залетів на територію країни, є реактивним.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Newsmaker, передає "Європейська правда".

Йдеться про безпілотник, який залетів у повітряний простір над невизнаним Придністров’ям о 10:26 ранку.

"Зараз він рухається в напрямку Сорок. Це реактивний безпілотник, його швидкість становить близько 400 км/год", – сказав міністр.

Вранці 30 вересня інший безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, цей безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.