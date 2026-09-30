Укр Рус Eng

У Молдові заявили, що у повітряний простір залетів реактивний безпілотник

Новини — Середа, 30 вересня 2026, 11:57 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник, який вранці залетів на територію країни, є реактивним.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Newsmaker, передає "Європейська правда".

Йдеться про безпілотник, який залетів у повітряний простір над невизнаним Придністров’ям о 10:26 ранку. 

"Зараз він рухається в напрямку Сорок. Це реактивний безпілотник, його швидкість становить близько 400 км/год", – сказав міністр.

Вранці 30 вересня інший безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.  

За даними генерального інспекторату поліції, цей безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Війна з РФ
Реклама: