Група конгресменів США закликала Трампа використати "закон Грема" про санкції проти РФ

Двопартійна група членів Палати представників США звернулася до американського президента Дональда Трампа із закликом не послаблювати санкції проти Росії, а натомість застосувати "закон Грема".

Про це йдеться у листі чотирьох законодавців з Групи підтримки України в Конгресі США, пише "Європейська правда".

Законодавці від обох партій Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон звернулися до адміністрації із закликом не послаблювати санкційні обмеження проти РФ за її вторгнення в Україну.

Так конгресмени відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що у Трампа пропонують домагатися від Росії звільнення політичних в’язнів в обмін на послаблення санкцій і відновлення економічних зв’язків із Москвою.

Члени Палати представників засудили цю ідею, наголосивши, що це лише підбадьорить Кремль.

"Доки триває повномасштабне вторгнення Росії з метою завоювання України та погроз нашим європейським союзникам, Сполучені Штати повинні вживати всіх необхідних заходів, щоб зупинити воєнного злочинця Владіміра Путіна. Послаблення санкцій додасть Росії сміливості та затягне війну", – йдеться у зверненні законодавців.

Вони також закликали Трампа схвалити санкційні заходи, передбачені "законом Грема". Згідно із законодавством, президент США має оголосити санкції проти Росії до 18 жовтня.

"Ми з нетерпінням очікуємо на перший раунд нових санкцій з боку адміністрації до 18 жовтня – першого терміну, передбаченого в Законі Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану, – і закликаємо адміністрацію діяти оперативно, щоб посилити економічний тиск на Росію. Мир у Європі можна досягти лише завдяки силі", – наголосили конгресмени.

Раніше американські сенатори-демократи виступили зі спільною заявою, у якій, серед іншого, закликали Трампа застосувати "закон Грема", що стосується санкцій проти Росії та "каральних мит" проти покупців російських енергоносіїв.

У виступі на Генеральній асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що у разі потреби він готовий застосувати "закон Грема".

Більше про цей законопроєкт – читайте у статті "Пекельні санкції" стають реальністю? Як Конгрес США покарав Росію та що робитиме Трамп.