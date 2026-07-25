Трамп: час для угоди з Іраном ще не настав

Президент США Дональд Трамп вважає, що час для укладання мирної угоди з Іраном ще не настав.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час вечері Асоціації кореспондентів, акредитованих при Білому домі, його слова наводить CNN.

Коментуючи перебіг бойових дій в регіоні, Трамп зазначив, що "усе йде надзвичайно добре".

Далі він додав, що США "завдали Ірану дуже сильного удару" і що Тегеран більше не має військово-морських та військово-повітряних сил.

"У них залишилося дуже мало дронів, попри те, що ви бачите", – сказав він.

Крім того, за словами президента США, Іран "дуже хотів би укласти угоду", але він не "вважає, що вони до цього готові".

"Я не думаю, що час ще настав, але я готовий вислухати", – сказав Трамп.

Як відомо, Трамп раніше висловив скепсис до переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також він заявив, що США битимуть по мостах та електростанціях Ірану у відповідь обстріли торгових суден в Ормузькій протоці.