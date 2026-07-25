Трамп: время для соглашения с Ираном ещё не настало

Президент США Дональд Трамп считает, что время для заключения мирного соглашения с Ираном ещё не настало.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время ужина Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме; его слова приводит CNN.

Комментируя ход боевых действий в регионе, Трамп отметил, что "всё идёт чрезвычайно хорошо".

Далее он добавил, что США "нанесли Ирану очень сильный удар" и что у Тегерана больше нет военно-морских и военно-воздушных сил.

"У них осталось очень мало дронов, несмотря на то, что вы видите", – сказал он.

Кроме того, по словам президента США, Иран "очень хотел бы заключить соглашение", но он не "считает, что они к этому готовы".

"Я не думаю, что время еще настало, но я готов выслушать", – сказал Трамп.

Как известно, Трамп ранее выразил скептицизм по поводу переговоров с Ираном о прекращении войны.

Также он заявил, что США будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на обстрелы торговых судов в Ормузском проливе.