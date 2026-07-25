Трамп жартома допустив, що балотуватиметься на третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп жартома заговорив про можливість балотування третій термін, що прямо заборонено американською конституцією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив в ході виступу на вечері кореспондентів Білого дому, його слова наводить AFP.

В ході своєї промови Трамп порушив тему третього терміну, що заборонено Конституцією США, хоча й наполягав, що це був жарт.

"Так само, як і моє президентство, другий раз завжди кращий. А третій раз – ще кращий", – сказав Трамп, а потім додав: "Я лише жартую".

Пізніше він пішов ще далі, діставши червону кепку з написом "Trump 2028" і заявивши, що "радий оголосити про свій намір – і це своєрідний ексклюзив – балотуватися на четвертий термін на посаду президента Сполучених Штатів".

Варто зазначити, що 22-га поправка до конституції зазначає, що жодна особа не може бути обрана президентом США більш як на два терміни.

За даними торішнього опитування, понад половина американців припускають, що Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

Втім, восени Трамп виключив спроби залишитися президентом на третій термін.

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