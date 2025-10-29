Трамп виключив, що претендуватиме на третій термін

Президент США Дональд Трамп виключив спроби залишитися президентом на третій термін.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ на борту президентського літака дорогою до Південної Кореї.

Трамп зазначив, що має "найкращі цифри, які будь-коли мав якийсь президент за багато років", але у конституції США чітко прописано, що втретє балотуватися йому не можна.

"Якщо почитати її, там все дуже чітко. Мені не можна балотуватися. Це дуже погано… Але у нас є багато чудових людей", – сказав Дональд Трамп.

22-га поправка до конституції зазначає, що жодна особа не може бути обрана президентом США більш як на два терміни.

Також цього тижня Трамп заявив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віцепрезидента, щоб залишитись при владі.

Республіканець Енді Оглс раніше запропонував змінити формулювання 22-ї поправки так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і більш як на три терміни загалом.

За даними лютневого опитування, більше половини американців припускають, що Дональд Трамп претендуватиме на третій президентський термін.

