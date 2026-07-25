Трамп в шутку допустил, что будет баллотироваться на третий президентский срок

Президент США Дональд Трамп в шутку заговорил о возможности баллотироваться на третий срок, что прямо запрещено американской конституцией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в ходе выступления на ужине корреспондентов Белого дома; его слова приводит AFP.

В ходе своей речи Трамп затронул тему третьего срока, что запрещено Конституцией США, хотя и настаивал, что это была шутка.

"Так же, как и моё президентство, второй раз всегда лучше. А третий раз – ещё лучше", – сказал Трамп, а затем добавил: "Я просто шучу".

Позже он пошел еще дальше, достал красную кепку с надписью "Trump 2028" и заявил, что "рад объявить о своем намерении – и это своего рода эксклюзив – баллотироваться на четвертый срок на пост президента Соединенных Штатов".

Стоит отметить, что 22-я поправка к конституции гласит, что ни одно лицо не может быть избрано президентом США более чем на два срока.

По данным прошлогоднего опроса, более половины американцев предполагают, что Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

Впрочем, осенью Трамп исключил попытки остаться президентом на третий срок.

Читайте подробнее на эту тему: Неизбавимся от Трампа: решится ли президент США баллотироваться на третий срок.