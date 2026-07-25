В Минобороны Румынии рассказали подробности о новом сбитии дрона

В Министерстве обороны Румынии рассказали подробности инцидента с нарушением воздушного пространства страны неизвестным дроном и его последующим сбиванием.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

В заявлении отмечается, что 25 июля в 08:22 по местному времени системы радиолокационного наблюдения Министерства обороны зафиксировали вторжение в румынское воздушное пространство дрона, который находился в приграничной зоне с Украиной.

"Два самолета F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, находившиеся на боевом дежурстве в составе воздушной полиции, перехватили воздушную цель и выполнили стандартные процедуры идентификации и нейтрализации. Дрон был безопасно сбит в незаселенной местности вблизи границы", – подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что группы специалистов Министерства национальной обороны отправятся в район падения для проведения проверки.

"Министерство национальной обороны постоянно отслеживает ситуацию в воздушном пространстве и находится в тесном контакте с союзными структурами", – добавили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что этот дрон сбил тот же пилот, который в пятницу сбил другой дрон вблизи Бузау.

"Тот же румынский пилот, который пилотировал тот же боевой самолет F-16 Румынских ВВС, с помощью того же коллеги сбил второй дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии", – сообщило Министерство обороны.

Напомним, президент Румынии Никушор Дан ранее сообщил, что 25 июля около 08:30 по местному времени в 10 км к западу от города Сфинту-Георге сбили вражеский дрон.

При этом 24 июля румынские военные впервые сбили с истребителя дрон, проникший вглубь территории страны.

Румынские военные чиновники сообщили, что сбитый дрон визуально идентифицировали как аппарат типа "Шахед".