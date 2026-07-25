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Грецька система Patriot знищила дрон і балістичні ракети над Саудівською Аравією

Новини — Субота, 25 липня 2026, 12:28 — Ірина Кутєлєва

Система протиповітряної оборони Patriot, якою керують грецькі військовослужбовці в Саудівській Аравії, у суботу перехопила безпілотник, а також дві балістичні ракети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

У своїй заяві грецькі військові зазначили, що батарея Patriot збройних сил Греції у Саудівській Аравії знищила безпілотний літальний апарат над районом Янбу о 11:10 за грецьким часом, діючи відповідно до правил застосування зброї.

Перед тим грецька система ППО також перехопила дві балістичні ракети, запущені з Ємену в напрямку нафтопереробних заводів у Янбу.

Греція розгорнула батарею системи протиповітряної оборони Patriot в Саудівській Аравії у 2021 році в рамках угоди про допомогу в захисті критично важливої енергетичної інфраструктури королівства.

Нагадаємо, у березні грецька система протиповітряної оборони перехопила дві балістичні ракети, запущені з Ірану.

А у квітні система Patriot грецьких ВПС, розгорнута в Саудівській Аравії, перехопила безпілотний літальний апарат.

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