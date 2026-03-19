Грецька ППО перехопила іранські ракети в Саудівській Аравії

Новини — Четвер, 19 березня 2026, 16:26 — Уляна Кричковська

У четвер, 19 березня, грецька система протиповітряної оборони перехопила дві балістичні ракети, запущені з Ірану, в Саудівській Аравії.

Про це повідомив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Дендіас зазначив, що грецька Patriot перехопила іранські ракети, спрямовані на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії, не уточнюючи, в якому саме місці королівства.

"Захист нафтопереробних заводів та нафтових об'єктів має велике значення", – наголосив він.

Представник Міноборони повідомив агентству, що цей випадок став першим, коли грецький персонал керував цією системою.

Як зазначається, з 2021 року Греція розгорнула в Саудівській Аравії батарею Patriot, яку обслуговує грецький персонал, відповідно до угоди про допомогу в захисті енергетичної інфраструктури.

На початку березня уряд Греції ухвалив рішення перемістити батарею Patriot на північ країни для захисту значної частини території Болгарії від потенційних повітряних загроз з Ірану.

