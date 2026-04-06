Грецька система Patriot перехопила ворожий дрон над Саудівською Аравією

Система протиповітряної оборони Patriot грецьких ВПС, розгорнута в Саудівській Аравії, у понеділок рано вранці перехопила безпілотний літальний апарат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Перехоплення було здійснено в рамках участі Греції в міжнародній ініціативі "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона" (IAMD), спрямованій на зміцнення протиповітряної оборони Королівства Саудівська Аравія.

Як зазначили у Генштабі Греції, батарея Patriot випустила одну ракету і знищила БПЛА відповідно до чинних правил застосування зброї.

У Генштабі додали, що підрозділ продовжує виконувати свою місію у звичайному режимі.

Нагадаємо, 19 березня грецька система протиповітряної оборони перехопила дві балістичні ракети, запущені з Ірану, в Саудівській Аравії.

На початку березня уряд Греції ухвалив рішення перемістити батарею Patriot на північ країни для захисту значної частини території Болгарії від потенційних повітряних загроз з Ірану.