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Греческая система Patriot уничтожила дрон и баллистические ракеты над Саудовской Аравией

Новости — Суббота, 25 июля 2026, 12:28 — Ирина Кутелева

Система противовоздушной обороны Patriot, которой управляют греческие военнослужащие в Саудовской Аравии, в субботу перехватила беспилотник, а также две баллистические ракеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.

В своем заявлении греческие военные отметили, что батарея Patriot вооруженных сил Греции в Саудовской Аравии уничтожила беспилотный летательный аппарат над районом Янбу в 11:10 по греческому времени, действуя в соответствии с правилами применения оружия.

Ранее греческая система ПВО также перехватила две баллистические ракеты, запущенные из Йемена в направлении нефтеперерабатывающих заводов в Янбу.

Греция развернула батарею системы противовоздушной обороны Patriot в Саудовской Аравии в 2021 году в рамках соглашения об оказании помощи в защите критически важной энергетической инфраструктуры королевства.

Напомним, в марте греческая система противовоздушной обороны перехватила две баллистические ракеты, запущенные из Ирана.

А в апреле система Patriot греческих ВВС, развернутая в Саудовской Аравии, перехватила беспилотный летательный аппарат.

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