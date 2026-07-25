Греческая система Patriot уничтожила дрон и баллистические ракеты над Саудовской Аравией
Система противовоздушной обороны Patriot, которой управляют греческие военнослужащие в Саудовской Аравии, в субботу перехватила беспилотник, а также две баллистические ракеты.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на eKathimerini.
В своем заявлении греческие военные отметили, что батарея Patriot вооруженных сил Греции в Саудовской Аравии уничтожила беспилотный летательный аппарат над районом Янбу в 11:10 по греческому времени, действуя в соответствии с правилами применения оружия.
Ранее греческая система ПВО также перехватила две баллистические ракеты, запущенные из Йемена в направлении нефтеперерабатывающих заводов в Янбу.
Греция развернула батарею системы противовоздушной обороны Patriot в Саудовской Аравии в 2021 году в рамках соглашения об оказании помощи в защите критически важной энергетической инфраструктуры королевства.
Напомним, в марте греческая система противовоздушной обороны перехватила две баллистические ракеты, запущенные из Ирана.
А в апреле система Patriot греческих ВВС, развернутая в Саудовской Аравии, перехватила беспилотный летательный аппарат.