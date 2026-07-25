Грузія продовжила надання фінансової та медичної допомоги для українців

Грузинський уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року дію програми фінансової підтримки для громадян України та осіб, які мають право на постійне проживання там, і прибули до Грузії через війну.

Про це повідомляє Sova, пише "Європейська правда".

Згідно з рішенням, сім’ї продовжуватимуть отримувати 300 ларі (100 євро) на забезпечення житлом, а кожен отримувач – 45 ларі (15 євро) щомісячної допомоги. При цьому виплата 45 ларі припинятиметься з наступного місяця після того, як особа покине територію Грузії. Крім того, виплата 300 ларі на житло буде припинена сім’ї, якщо всі її члени виїдуть з країни.

Відповідне розпорядження підписав грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе. Виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.

Також уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року по 1 жовтня 2026 року та безперервно перебувають на території країни.

Згідно з розпорядженням, підписаним Кобахідзе, українські громадяни до зазначеної дати зможуть безкоштовно користуватися такими медичними послугами:

вакцинація;

лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, включаючи забезпечення спеціалізованими ліками;

охорона здоров’я матері та дитини, включаючи допологове спостереження та скринінг новонароджених;

послуги у сфері психічного здоров’я;

лікування цукрового діабету, включаючи забезпечення ліками;

діаліз;

лікування пацієнтів із рідкісними захворюваннями та тих, хто потребує постійної замісної терапії;

екстрена медична допомога за програмою реферального обслуговування, включаючи пологи та екстрену імунізацію.

Також варто зазначити, що 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців вже у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Детальніше читайте у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.