У Франції через лісові пожежі дозволили здавати залізничні квитки без втрати коштів

Французам, які мають придбані залізничні квитки у регіон довкола Бордо, дозволили обмінювати та повертати їх без втрати коштів у зв’язку з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністр транспорту Філіп Табаро оголосив, що пасажири, які мають залізничні квитки на південний захід на ближчий час, зможуть здати або обміняти їх з повним відшкодуванням вартості.

"Після засідання міжміністерської кризової групи я попросив оператора SNCF про винятковий захід, що дозволить мандрівникам у регіон довкола Бордо та інші райони, що потерпають від пожеж, відкласти або скасувати поїздку без стягнень", – повідомив він.

За його словам, рішення ухвалили з метою обмежити наплив нових людей у цей туристичний регіон, щоб додатково не ускладнювати роботу рятувальним службам.

Власники квитків, на яких поширюється пропозиція, отримають відповідні сповіщення.

За останні кілька днів кількість евакуйованих у департаменті Жиронда сягнула 110 тисяч, у сусідньому департаменті Ланди – 31 тисячі. Пожежі спустошили понад 22 тисячі гектарів. Прем’єр Франції заявив, що це "небачені масштаби".

У сусідній Іспанії продовжують гасити масштабні пожежі довкола Мадрида. Через них евакуйовані або обмежені у пересуванні 80 тисяч людей, столицю затягло смогом.