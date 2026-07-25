Прем’єр Франції про лісові пожежі: такого масштабу ми ще не бачили

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі, які вирують на території країни цього літа, досягли небаченого масштабу.

Про це очільник французького уряду написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Лекорню заявив, що наразі із регіонів Жиронда та Ланди, розташованих неподалік від Бордо, де цього тижня вперше спалахнули лісові пожежі, було евакуйовано понад 141 тисячу осіб.

"Пожежі, що вирують у нашій країні, досягли безпрецедентного масштабу", – додав він.

За словами французького прем’єра, у Жиронді вогнеборці зіткнулися з конвективною пожежею: це пожежа, яка створює власні вітри, прискорює своє поширення та може різко змінювати напрямок.

"Фахівці з цивільного захисту ще ніколи не стикалися з подібним явищем", – зазначив Лекорню.

Він також вказав, що прийняв рішення мобілізувати всі необхідні ресурси.

Зокрема, за словами Лекорню, понад 500 військовослужбовців уже задіяні на місці. Вже завтра до них приєднаються близько п’ятнадцяти додаткових взводів.

Медична служба збройних сил також буде мобілізована для надання медичної допомоги найбільш вразливим групам населення.

Буде розгорнуто 8 нових підрозділів мобільних сил поліції та жандармерії для сприяння евакуації.

Префектура проведе реквізицію будівельного обладнання та засобів громадського транспорту, необхідних для доставки підкріплення до Жиронди та забезпечення продовження евакуаційних операцій.

Крім того, до Жиронди буде доставлено 1,5 мільйона масок FFP2 для захисту залученого персоналу та населення, яке зазнає впливу шкідливого для здоров’я диму.

Нагадаємо, у сусідній Іспанії через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан, евакуюватись довелось близько 10 тисячам людей. Наймасштабніша пожежа північніше столиці спустошила понад 30 гектарів.