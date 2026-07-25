Во Франции из-за лесных пожаров разрешили возвращать железнодорожные билеты без потери средств

Французам, у которых есть купленные железнодорожные билеты в регион вокруг Бордо, разрешили обменивать и возвращать их без потери средств в связи с масштабными лесными пожарами.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министр транспорта Филипп Табаро объявил, что пассажиры, имеющие железнодорожные билеты на юго-запад на ближайшее время, смогут вернуть или обменять их с полным возмещением стоимости.

"После заседания межведомственной кризисной группы я обратился к оператору SNCF с просьбой принять исключительную меру, которая позволит путешественникам, направляющимся в регион вокруг Бордо и другие районы, пострадавшие от пожаров, отложить или отменить поездку без потерь", – сообщил он.

По его словам, решение было принято с целью ограничить приток новых людей в этот туристический регион, чтобы не создавать дополнительных затруднений для работы спасательных служб.

Владельцы билетов, на которые распространяется данное предложение, получат соответствующие уведомления.

За последние несколько дней число эвакуированных в департаменте Жиронда достигло 110 тысяч, в соседнем департаменте Ланды – 31 тысячи. Пожары опустошили более 22 тысяч гектаров. Премьер-министр Франции заявил, что это "невиданные масштабы".

В соседней Испании продолжают тушить масштабные пожары вокруг Мадрида. Из-за них эвакуированы или ограничены в передвижении 80 тысяч человек, столицу затянуло смогом.