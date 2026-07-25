Франция задействует 1500 военнослужащих для борьбы с лесными пожарами

С вечера 25 июля Франция задействует армию для борьбы с масштабными лесными пожарами в районе Бордо на юго-западе страны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Министерство вооруженных сил и ветеранов объявило, что, учитывая масштабы стихийного бедствия на юго-западе страны, в штаб-квартире провели совещание, на котором приняли решение о развертывании в помощь пожарным 1500 военнослужащих уже с вечера субботы.

Будут задействованы, в том числе, армейские медики и тяжелая инженерная техника, которая поможет прокладывать пути в лесах.

Также в субботу в регионе впервые задействовали для тушения пожара большой специализированный самолет Airbus A400M.

🔴 L'avion militaire A400M a commencé son intervention en Gironde. Il a déversé les 20 000 litres de produit retardant près de la zone où l'incendie fait rage. Sébastien Lecornu avait accéléré sa mise en service face à l'urgence de la situation. #canal16 pic.twitter.com/VFCxQSm9WS – franceinfo (@franceinfo) July 25, 2026

Пожар в департаменте Жиронда недалеко от Бордо, продолжающийся с среды, продолжает разрастаться и продвигается в сторону города. Эвакуация объявлена ещё для семи коммун. Кроме того, пожарные продолжают бороться с огнём в южном департаменте Вар и на острове Корсика. Число эвакуированных из всех опасных районов в департаментах Жиронда и Ланды приближается к 200 тысячам.

В связи со стихийным бедствием французам, у которых есть железнодорожные билеты в регион вокруг Бордо на ближайшее время, разрешили возвращать их без потери денег.

В соседней Испании продолжают тушить масштабные пожары вокруг Мадрида. Из-за них эвакуированы или ограничены в передвижении 80 тысяч человек, столицу затянуло смогом.