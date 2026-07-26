У Латвії наполягають на відмові від дорожніх знаків, що вказують на Росію і Білорусь

Латвійський міністр транспорту Ріхардс Козловскіс заявив, що Латвії не потрібні дорожні знаки, що вказують на Росію та Білорусь.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству LETA, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він зазначив, що в лютому цього року Міністерство транспорту подало інформативну доповідь для громадського обговорення з подальшим узгодженням з урядом. Звіт передбачає зміну та виправлення до 30 вересня цього року дорожніх знаків, що вказують на Росію та Білорусь, із використанням різних рішень.

"Кілька тижнів тому ми нагадали офісу нового прем’єр-міністра про цей звіт", – підкреслив Ріхардс Козловскіс. Міністр зазначив, що доповідь уже підготовлено, і від офісу прем’єр-міністра залежить, коли її буде включено до порядку денного Державної канцелярії.

"Звісно, є витрати, але ми готові до цього. Наразі я не бачу необхідності в рекомендаціях у цьому напрямку. Це не обов’язково. Можливо, у якомусь далекому майбутньому", – зауважив Козловскіс.

Інформація на Порталі правових актів вказує, що звіт було подано на розгляд уряду та також узгоджено з Міноборони, МЗС, Мінфіном, Мін’юстом, Міністерством розумного управління та регіонального розвитку, Держканцелярією та Латвійською асоціацією місцевих і регіональних органів влади.

У звіті йдеться про те, що "подальші дії передбачають вдосконалення системи дорожніх знаків та вказівників напрямку, збереження поточного рівня фінансування та поступове впровадження різних рішень, включаючи часткові коригування, заміну окремих дорожніх знаків або вдосконалення маршрутів за допомогою нумерації доріг та європейських розміток".

Згідно з протокольним рішенням засідання Кабінету міністрів, органи місцевого самоврядування також будуть залучені до планування реалізації цих заходів. Планується вжити заходів щодо пріоритетної заміни дорожніх знаків, технічний стан яких застарів або заміну яких можна здійснити до 30 вересня цього року в рамках дорожнього обслуговування або під час будівництва.

Згідно з інформацією, наданою ТОВ "Latvijas Valsts ceļi", на державних дорогах загалом виявлено 235 вказівників напрямку та інформаційних дорожніх знаків, у яких згадано назви населених пунктів Росії та Білорусі.

У Міністерстві трамнспорту додають, що витрати на часткові коригування всіх основних вказівників, що вказують на кілька напрямків, та повну заміну вказівників, на яких зазначені назви Росії чи Білорусі на національній дорожній мережі, можуть становити приблизно 120 тисяч євро з урахуванням податку на додану вартість. Ця сума включає й можливі додаткові витрати, пов’язані зі змінами в організації руху, тимчасовими схемами руху або виконанням робіт в умовах інтенсивного руху.

Міністерство, використовуючи наявні фінансові ресурси та не звертаючись за додатковим фінансуванням із державного бюджету, "поступово зменшить акцент на назвах населених пунктів РФ та РБ на дорожніх знаках національної дорожньої мережі, оскільки це не впливає на безпеку дорожнього руху чи функціональність системи маршрутів".

Нагадаємо, латвійський Сейм 23 липня на позачерговому засіданні ухвалив поправки до Закону "Про підтримку цивільного населення України", які передбачають запровадження заборони на імпорт до Латвії окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі.