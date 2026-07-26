В Латвии настаивают на отказе от дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь

Латвийский министр транспорта Рихардс Козловскис заявил, что Латвии не нужны дорожные знаки, указывающие на Россию и Беларусь.

Об этом он сообщил в интервью агентству LETA, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что в феврале этого года Министерство транспорта представило информационный доклад для общественного обсуждения с последующим согласованием с правительством. Доклад предусматривает изменение и исправление до 30 сентября этого года дорожных знаков, указывающих на Россию и Беларусь, с использованием различных решений.

"Несколько недель назад мы напомнили аппарату нового премьер-министра об этом докладе", – подчеркнул Рихардс Козловскис. Министр отметил, что доклад уже подготовлен, и от аппарата премьер-министра зависит, когда он будет включен в повестку дня Государственной канцелярии.

"Конечно, это связано с расходами, но мы к этому готовы. На данный момент я не вижу необходимости в рекомендациях в этом направлении. Это не обязательно. Возможно, в каком-то отдаленном будущем", – отметил Козловскис.

Информация на Портале правовых актов указывает, что отчет был представлен на рассмотрение правительства, а также согласован с Минобороны, МИД, Минфином, Минюстом, Министерством разумного управления и регионального развития, Госканцелярией и Латвийской ассоциацией местных и региональных органов власти.

В отчете говорится, что "дальнейшие действия предусматривают совершенствование системы дорожных знаков и указателей направления, сохранение текущего уровня финансирования и постепенное внедрение различных решений, включая частичные корректировки, замену отдельных дорожных знаков или совершенствование маршрутов с помощью нумерации дорог и европейской дорожной разметки".

Согласно протокольному решению заседания Кабинета министров, органы местного самоуправления также будут привлечены к планированию реализации этих мероприятий. Планируется принять меры по приоритетной замене дорожных знаков, техническое состояние которых устарело или замену которых можно осуществить до 30 сентября этого года в рамках дорожного обслуживания или во время строительства.

Согласно информации, предоставленной ООО "Latvijas Valsts ceļi", на государственных дорогах в целом выявлено 235 указателей направления и информационных дорожных знаков, в которых упоминаются названия населенных пунктов России и Беларуси.

В Министерстве транспорта добавляют, что расходы на частичную корректировку всех основных указателей, указывающих на несколько направлений, и полную замену указателей, на которых указаны названия России или Беларуси на национальной дорожной сети, могут составить примерно 120 тысяч евро с учетом налога на добавленную стоимость. Эта сумма включает и возможные дополнительные расходы, связанные с изменениями в организации движения, временными схемами движения или выполнением работ в условиях интенсивного движения.

Министерство, используя имеющиеся финансовые ресурсы и не обращаясь за дополнительным финансированием из государственного бюджета, "постепенно уменьшит акцент на названиях населенных пунктов РФ и РБ на дорожных знаках национальной дорожной сети, поскольку это не влияет на безопасность дорожного движения или функциональность системы маршрутов".

Напомним, латвийский Сейм 23 июля на внеочередном заседании принял поправки к Закону "О поддержке гражданского населения Украины", которые предусматривают введение запрета на импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси.