Сейм Латвії схвалив заборону імпорту книг, іграшок та одягу з РФ та Білорусі

Латвійський Сейм 23 липня на позачерговому засіданні ухвалив поправки до Закону "Про підтримку цивільного населення України", які передбачають запровадження заборони на імпорт до Латвії окремих товарів, вироблених у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Законопроєкт, підготовлений Міністерством закордонних справ, надає уряду повноваження визначити перелік таких товарів. Зокрема, під заборону можуть потрапити книги та періодичні видання (насамперед – російською мовою), відеоігри, спортивні товари, іграшки, одяг та взуття.

За законопроєкт проголосували 66 депутатів, вісім виступили проти, ще вісім депутатів не голосували.

Поправки внесено до Закону "Про підтримку цивільного населення України" з метою подальшого скорочення економічних зв’язків Латвії з Росією та Білоруссю. Водночас ці поправки є доповненням до вже введених ЄС санкцій та торговельних обмежень щодо цих країн.

Поправки передбачають введення заборони на імпорт товарів як безпосередньо з Росії та Білорусі, так і з третіх країн.

Водночас транзит таких товарів через територію Латвії до інших держав ЄС заборонений не буде.

Під час дебатів міністерка закордонних справ Байба Браже наголосила, що як тільки закон буде ухвалено – уряд негайно затвердить перелік товарів.

Також вона зазначила, що Росія використовує розповсюдження книг та періодичних видань у пропагандистських цілях, а це не потрібно ні Латвії, ні Євросоюзу.

Поправки до Закону "Про підтримку цивільного населення України" були підготовлені Міністерством закордонних справ і схвалені урядом на засіданні 14 липня. До законопроєкту було додано проєкт Правил Кабінету міністрів, які уряд має ухвалити після затвердження поправок Сеймом.

На початку червня стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.

Повідомляли також, що у Латвії планується прибрати з дорожніх знаків усі назви населених пунктів Росії та Білорусі.