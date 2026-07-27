ЗМІ: Зеленського чекають у Британії, новий прем'єр передасть технологію Stone Cloak

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 липня, відвідає Велику Британію, де новий прем’єр Енді Бернем має намір оголосити про передачу технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО.

Про це стало відомо виданню The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, Бернем наголосить, що підтримка Великої Британії України "залишається непохитною".

Під час зустрічі на військово-морській верфі лідери двох країн укладуть угоду, яка дозволить Україні розпочати масове виробництво розроблених у Великій Британії пристроїв для створення радіоперешкод.

Ці пристрої, що є частиною проєкту під назвою Stone Cloak, встановлюються на українські ударні дрони і заважають російським системам ППО відстежувати їх.

Велика Британія вже безпосередньо поставила Києву тисячі таких пристроїв розміром з планшет.

Однак у понеділок прем’єр-міністр оголосить про передачу інтелектуальних прав Україні, щоб вона могла самостійно налагодити їхнє масове виробництво.

"Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, доки не досягнемо міцного та справедливого миру для України. Stone Cloak – це найкраще з британських інновацій, перевірене на передовій, і воно матиме життєво важливе значення для забезпечення безпеки обох наших країн", – зазначив Бернем.

Офіційні особи заявили, що надання Україні можливості серійного виробництва системи Stone Cloak та її використання в реальних бойових умовах також буде корисним для оборони самої Великої Британії.

Військове командування зможе збирати дані про її ефективність, які будуть використані під час інтеграції системи в безпілотники та ракети наступного покоління.

Очікується, що система радіоелектронного придушення буде використовуватися в кількох майбутніх системах озброєння, зокрема в Project Brakestop – новій недорогій крилатій ракеті.

Нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.

Також варто зазначити, що десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.