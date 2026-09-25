Про що йшлося на переговорах лідерів Китаю і США та чи була там Україна

Триденний візит китайського лідера до Сполучених Штатів добіг кінця.

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп обговорили торговельні суперечки, штучний інтелект та конфлікт на Близькому Сході.

Про те, чого вдалося досягти на саміті Сі та Трампа, як конфлікт американського президента з провідними медіа вплинув на висвітлення події, чи порушували "українське питання" та за що тепер критикують Трампа у США – в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Дві панди замість результату: що дала "історична" зустріч Трампа і Сі та чи йшлося про Україну. Далі – стислий її виклад.

Державний візит очільника КНР до Сполучених Штатів (а це – найвищий статус поїздки, вищий за офіційний візит) є рідкісною подією. За всю історію дипломатичних відносин Вашингтона та Пекіна таких було п’ять – і два з них здійснив саме чинний очільник Китаю Сі Цзіньпін.

Щоб підкреслити важливість приїзду Сі Дональд Трамп особисто зустрічав китайського гостя біля трапа літака.

Жоден президент США за шість десятиліть особисто не вітав гостя на летовищі – де зазвичай у делегації стоїть посол чи, для особливих гостів, хтось із топдипломатів.

Не обійшлося без курйозів: зустріч Трампом Сі на базі "Ендрюс" не висвітлювали провідні американські телеканали. Причина – конфлікт господаря Білого дому з провідними медіа.

Американський президент приймав китайського гостя не без карт на руках – лише кілька днів тому Дональд Трамп підписав "закон Грема", який дає йому повноваження запроваджувати "каральні мита" проти найбільших покупців російських нафти та газу. Зокрема – Китаю.

І напередодні візиту Сі Трамп казав, що обговорить закон з лідером Китаю. Та чи справді він розмовляв з китайським колегою про ймовірність запровадження проти його країни нових мит – невідомо.

Водночас ще до початку головної частини візиту – переговорів у Білому домі – міністр фінансів США Скотт Бессент оголосив, що країни домовилися продовжити так зване торговельне перемир’я до 10 січня.

Крім питання мит та експорту китайських мінералів важливою темою переговорів став штучний інтелект. І США, і Китай претендують на глобальне лідерство у цій сфері, тож очікувати якихось угод було марно.

Трамп виступає проти будь-яких нових обмежень чи регуляторних заходів у цій сфері. Водночас лідер КНР вважає, що обидві країни повинні "забезпечити, щоб розвиток штучного інтелекту завжди перебував під контролем людини".

Та все ж найчутливішим питанням у китайсько-американських переговорах залишається Тайвань.

Як і очікувалося, Сі заявив Трампу, що Китай сподівається на правильну позицію Вашингтона "щодо протидії незалежності Тайваню" та на обережність у цьому питанні.

Трамп публічно не коментував цю частину переговорів, і недарма – будь-який відступ від традиційної політики щодо Тайваню неодмінно спровокує опір у Конгресі, що є вкрай небажаним напередодні проміжних виборів.

Лідери на зустрічі не оминули і питання війни на Близькому Сході. Сі Цзіньпін заявив, що підтримуватиме повернення сторін до 14-пунктного меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в червні, і висловив сподівання, що дві країни незабаром відновлять переговори.

У китайському МЗС також коротко повідомили, що сторони таки обговорювали й війну РФ проти України.

Перевага пишності над змістом – такими словами провідні демократи у Сенаті США розкритикували саміт у Вашингтоні, вказавши на відсутність реальних результатів від візиту такого розмаху.

Знайшлися критики саміту Сі-Трамп і в Республіканській партії.

Сенатор-республіканець Том Тілліс дорікнув президентові, що той відступив від своїх передвиборчих обіцянок щодо жорсткої лінії проти Китаю.

Результатом візиту Сі став подарунок американському зоопарку в Атланті двох ведмедів – Пін Піна та Фучуаня, що в перекладі з китайської означає "мир, мир" та "подвійне благословення". Згідно з китайською традицією "панда-дипломатії", цей жест можна трактувати як певне потепління у відносинах двох держав.

Докладніше – в матеріалі Ольги Ковальчук Дві панди замість результату: що дала "історична" зустріч Трампа і Сі та чи йшлося про Україну.