СМИ: Зеленского ждут в Британии, новый премьер передаст технологию Stone Cloak

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, посетит Великобританию, где новый премьер Энди Бернем намерен объявить о передаче технологии Stone Cloak, направленной на вывод из строя российских средств ПВО.

Об этом стало известно изданию The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, Бернем подчеркнет, что поддержка Великобританией Украины "остается непоколебимой".

Во время встречи на военно-морской верфи лидеры двух стран заключат соглашение, которое позволит Украине начать массовое производство разработанных в Великобритании устройств для создания радиопомех.

Эти устройства, являющиеся частью проекта под названием Stone Cloak, устанавливаются на украинские ударные дроны и мешают российским системам ПВО отслеживать их.

Великобритания уже напрямую поставила Киеву тысячи таких устройств размером с планшет.

Однако в понедельник премьер-министр объявит о передаче интеллектуальных прав Украине, чтобы она могла самостоятельно наладить их массовое производство.

"Россия не должна сомневаться в нашей решимости, и мы не отступим, пока не достигнем прочного и справедливого мира для Украины. Stone Cloak – это лучшее из британских инноваций, проверенное на передовой, и оно будет иметь жизненно важное значение для обеспечения безопасности обеих наших стран", – отметил Бернем.

Официальные лица заявили, что предоставление Украине возможности серийного производства системы Stone Cloak и её использования в реальных боевых условиях также будет полезно для обороны самой Великобритании.

Военное командование сможет собирать данные об её эффективности, которые будут использованы при интеграции системы в беспилотники и ракеты следующего поколения.

Ожидается, что система радиоэлектронного подавления будет использоваться в нескольких будущих системах вооружения, в частности в Project Brakestop – новой недорогой крылатой ракете.

Недавно СМИ сообщали, что Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты, стремясь как поддержать Украину, так и уменьшить зависимость Европы от американского оружия.

Также стоит отметить, что десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.