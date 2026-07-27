Axios: топкомандувач США рекомендував Трампу зупинити удари по Ірану

Головнокомандувач збройних сил США на Близькому Сході адмірал Бред Купер рекомендував припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки їхня ефективність досягла межі.

Про це порталу Axios стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників порталу, рекомендація Купера разом із думкою інших радників вплинула на ухвалене в п’ятницю рішення президента США Дональда Трампа призупинити удари по Ірану.

Вперше за два тижні Трамп віддав наказ військовим припинити вогонь і не завдавати ударів по цілях у районі південного узбережжя Ірану та в районі Ормузької протоки.

За словами джерел, перед цим адмірал Купер представив свої рекомендації щодо подальших дій Пентагону, Об’єднаному комітету начальників штабів та Білому дому.

Співрозмовники зазначають, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також у приватній розмові попередив міністра оборони Піта Гегсета та Трампа про те, що нестача ракет-перехоплювачів до систем ППО може обмежити здатність захищати американські війська та союзників у регіоні.

Як військові, так і цивільні радники президента визнали, що існують межі того, чого можна досягти за допомогою воєнних дій, зокрема за допомогою кампанії із застосуванням авіації, йдеться у публікації.

За словами джерел, у дні, що передували зустрічі, Трамп схилявся до відновлення масштабних бойових операцій, але в четвер увечері його позиція почала змінюватися. Його рішення пригальмувати бомбардування протоки остаточно сформувалося в п’ятницю.

Він підкреслив, що два тижні ударів у районі Ормузької протоки значно послабили здатність Ірану завдавати ударів по суднах.

Купер зазначив, що більшість цілей, визначених для бомбардувань, вже знищено.

Командувач заявив, що наступним можливим кроком могло б стати відновлення великомасштабних бойових операцій для знищення тих 20% цілей, які були визначені американськими військовими, але не були уражені в ході операції "Епічна лють".

Джерела повідомили, що за відсутності рішення про відновлення великомасштабних бойових операцій він наголосив: немає сенсу продовжувати кампанію бомбардувань, що проводилася протягом попередніх двох тижнів.

Повідомлялося, що у липні адміністрація президента США звернулася до Конгресу із запитом на виділення $87,6 млрд на "нагальні потреби", більша частина яких пов’язана з війною США в Ірані.

ЗМІ зазначили, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.