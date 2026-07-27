Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі з новим прем’єром Британії

Президент Володимир Зеленський розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі із новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Про це він сказав у інтерв’ю Sky News, транскрипт якого опублікував президент у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський розмовів, що мав хорошу розмову із новим прем’єр-міністром Великої Британії. Він висловив сподівання щодо продуктивної майбутньої двосторонньої зустрічі, під час якої вони обговорять "найрізноманітніші питання".

"Ми багато чого зробили разом із Кіром, і нам треба продовжувати, відкрити нову сторінку в наших відносинах. Наприклад, Drone Deal. Я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі нових технологій і поділитися ними з нашими партнерами. Ми готові ділитися всім нашим досвідом із Великою Британією", – зазначив український президент.

Він також висловив сподівання, що Британія зробить те саме.

"Нам треба зробити цю Drone Deal дуже сильною. Під час зустрічі я говоритиму не лише про наші потреби, а й про те, як ми бачимо наші двосторонні відносини в майбутньому. Що ми можемо зробити разом, щоб зміцнити як Україну, так і Велику Британію", – сказав Зеленський.

ЗМІ писали, що Зеленський у понеділок, 27 липня, відвідає Велику Британію, де Бернем має намір оголосити про передачу технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО.

Нещодавно ЗМІ писали, що Велика Британія підписала контракти з кількома компаніями на розробку першої за понад пів століття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.

Також варто зазначити, що десять держав Європи, включаючи Україну, у понеділок, 13 липня, за результатами установчого засідання у Парижі заявили про створення інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.