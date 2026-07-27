Зеленский рассказал, чего он ожидает от встречи с новым премьер-министром Великобритании

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Об этом он заявил в интервью Sky News, транскрипт которого президент опубликовал в социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что у него состоялся конструктивный разговор с новым премьер-министром Великобритании. Он выразил надежду на продуктивную предстоящую двустороннюю встречу, в ходе которой они обсудят "самые разнообразные вопросы".

"Мы многое сделали вместе с Киром, и нам нужно продолжать, открыть новую страницу в наших отношениях. Например, Drone Deal. Я хочу построить большой завод в Великобритании на основе новых технологий и поделиться ими с нашими партнерами. Мы готовы делиться всем нашим опытом с Великобританией", – отметил украинский президент.

Он также выразил надежду, что Великобритания поступит так же.

"Нам нужно сделать этот Drone Deal очень сильным. Во время встречи я буду говорить не только о наших потребностях, но и о том, как мы видим наши двусторонние отношения в будущем. Что мы можем сделать вместе, чтобы укрепить как Украину, так и Великобританию", – сказал Зеленский.

СМИ писали, что Зеленский в понедельник, 27 июля, посетит Великобританию, где Бернем намерен объявить о передаче технологии Stone Cloak, направленной на вывод из строя российских средств ПВО.

Недавно СМИ сообщали, что Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой за более чем полвека баллистической ракеты, стремясь как поддержать Украину, так и уменьшить зависимость Европы от американского оружия.

Также стоит отметить, что десять европейских государств, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.