У Польщі напали на українську пару "через акцент"

У польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару, правоохоронці розслідують інцидент.

Про це пише Radio Wrocław, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у районі Закшув у неділю, 26 липня, із парою українців, які вийшли в магазин.

Зазначається, що пара зайшла до магазину неподалік від свого будинку, а після того, як вони вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали переслідувати їх. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".

Нападники наздогнали пару біля автомобіля, коли вони вже збиралися сісти в машину. Як зазначається, спочатку вони атакували чоловіка: його повалили на землю та почали бити ногами. Коли жінка спробувала втрутитися – нападники кілька разів ударили її по обличчю та голові.

Після жорстокого побиття зловмисники втекли з місця події. Постраждалих доправили до лікарні бригадою швидкої допомоги. У обох медики підозрюють струс мозку. Жінці також наклали шви через травму вуха, яку вона отримала під час нападу.

Весь інцидент було зафіксовано на камеру, а поліція Вроцлава розслідує справу та розшукує нападників. Ймовірно, розслідування проводитиметься за фактом побиття на національному ґрунті.

Нещодавно писали, що у Польщі вперше за всю історію досліджень Центру дослідження громадської думки кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

20 липня у польському місті Познань побили 60-річного чоловіка після того, як він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, і став на його захист.