В Польше напали на украинскую пару "из-за акцента"

В польском городе Вроцлав напали на молодую украинскую пару; правоохранительные органы расследуют инцидент.

Об этом пишет Radio Wrocław, передает "Европейская правда".

Инцидент произошёл в районе Закшув в воскресенье, 26 июля, с парой украинцев, которые вышли в магазин.

Отмечается, что пара зашла в магазин недалеко от своего дома, а после того, как они вышли на улицу, несколько мужчин начали преследовать их. Причиной нападения, как утверждается, стал "их акцент".

Нападавшие догнали пару возле автомобиля, когда те уже собирались сесть в машину. Как отмечается, сначала они напали на мужчину: его повалили на землю и начали избивать ногами. Когда женщина попыталась вмешаться – нападавшие несколько раз ударили её по лицу и голове.

После жестокого избиения злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу бригада скорой помощи. У обоих медики подозревают сотрясение мозга. Женщине также наложили швы из-за травмы уха, которую она получила во время нападения.

Весь инцидент был зафиксирован на камеру, а полиция Вроцлава расследует дело и разыскивает нападавших. Вероятно, расследование будет проводиться по факту избиения на национальной почве.

Недавно сообщалось, что в Польше впервые за всю историю исследований Центра изучения общественного мнения количество противников приема беженцев из Украины превысило количество сторонников такого решения.

20 июля в польском городе Познань избили 60-летнего мужчину после того, как он стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского парня, и встал на его защиту.