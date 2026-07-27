Україна вимагає розслідування нападу на пару у Вроцлаві

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на черговий інцидент, внаслідок якого постраждали українці.

Про це йдеться у заяві, яке консульство опублікувало у Facebook, пише "Європейська правда".

Як писали ЗМІ, у польському місті Вроцлав напали на молоду українську пару, начебто через акцент, і наразі правоохоронці розслідують інцидент.

"Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки", – заявили у генеральному консульстві України у Вроцлаві.

Попередження: відео містить кадри жорсткого нападу та може бути чутливим для перегляду.

Як зазначається, очільник МЗС Андрій Сибіга вже доручив генеральному консульству терміново вжити необхідних заходів реагування, а воно своєю чергою вже направило офіційний запит до компетентних органів Національної поліції Польщі та очікує на офіційну інформацію.

"У разі підтвердження викладених обставин розраховуємо на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування, встановлення мотивів скоєного та притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща. Будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними та не повинні мати місця в демократичному суспільстві", – йдеться у заяві.

Також консульство закликало українців, які могли постраждати від цього інциденту або володіють інформацією, звернутися до нього.

Нещодавно писали, що у Польщі вперше за всю історію досліджень Центру дослідження громадської думки кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

20 липня у польському місті Познань побили 60-річного чоловіка після того, як він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопця, і став на його захист.