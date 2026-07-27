Украина требует расследования нападения на пару во Вроцлаве

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве призвало польские правоохранительные органы оперативно отреагировать на очередной инцидент, в результате которого пострадали украинцы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном консульством в Facebook, пишет "Европейская правда".

Как сообщали СМИ, в польском городе Вроцлав напали на молодую украинскую пару якобы из-за акцента, и в настоящее время правоохранительные органы расследуют инцидент.

"Вынуждены констатировать, что в последнее время в Польше участились случаи насилия и агрессии, жертвами которых становятся граждане Украины. Каждый такой случай требует тщательного расследования и надлежащей правовой оценки", – заявили в генеральном консульстве Украины во Вроцлаве.

Предупреждение: видео содержит кадры жестокого нападения и может быть травмирующим для просмотра.

Как отмечается, глава МИД Андрей Сибига уже поручил генеральному консульству срочно принять необходимые меры реагирования, а оно в свою очередь уже направило официальный запрос в компетентные органы Национальной полиции Польши и ожидает официальной информации.

"В случае подтверждения изложенных обстоятельств рассчитываем на всестороннее, объективное и оперативное расследование, установление мотивов содеянного и привлечение виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша. Любые проявления насилия, ксенофобии или ненависти неприемлемы и не должны иметь места в демократическом обществе", – говорится в заявлении.

Также консульство призвало украинцев, которые могли пострадать от этого инцидента или располагают информацией, обратиться к нему.

Недавно сообщалось, что в Польше впервые за всю историю исследований Центра изучения общественного мнения количество противников приема беженцев из Украины превысило количество сторонников такого решения.

20 июля в польском городе Познань избили 60-летнего мужчину после того, как он стал свидетелем того, как трое мужчин выкрикивали оскорбления в адрес украинского парня, и встал на его защиту.