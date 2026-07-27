ЗМІ підрахували, скільки витратила Румунія на збиття трьох російських дронів

Збройні сили Румунії витратили приблизно 1,5 мільйона євро за три дні, протягом яких у повітряному просторі країни були збиті три російські дрони.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, більшу частину витрат становлять ракети, запущені з літаків F-16.

Винищувачі F-16 використовують ракети AIM-9X, і одна така ракета коштує приблизно 400 тисяч доларів.

Для знищення цих трьох дронів було випущено три ракети, загальна вартість яких, таким чином, становить приблизно 1,2 мільйона доларів.

До цієї суми додаються витрати, пов’язані з льотними годинами та технічним обслуговуванням літаків, тож загальна вартість цих трьох операцій оцінюється приблизно в 1,5 мільйона євро.

Наразі Румунія шукає дешевші способи збиття дронів, що порушують її повітряний простір.

Зокрема, видання припускає, що дрони можна знищувати й за допомогою вертольотів. Цей метод був би дешевшим, оскільки військові могли б використовувати кулемети, що знаходяться на борту.

Також зазначається, що наступного року Румунія має отримати дві системи протидії дронам. Одна з них виробляється ізраїльською компанією, а інша буде створена в результаті співпраці між Румунією та Україною.

У неділю, 26 липня президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття дрона над територією країни – це був третій такий інцидент за останні три дні.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п’ятницю, 25 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.