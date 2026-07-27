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СМИ подсчитали, сколько потратила Румыния на сбивание трёх российских дронов

Новости — Понедельник, 27 июля 2026, 12:27 — Ирина Кутелева

Вооружённые силы Румынии потратили примерно 1,5 млн евро за три дня, в течение которых в воздушном пространстве страны были сбиты три российских дрона.

Об этом сообщает Digi24, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, большую часть расходов составляют ракеты, запущенные с самолетов F-16.

Истребители F-16 используют ракеты AIM-9X, и одна такая ракета стоит примерно 400 тысяч долларов.

Для уничтожения этих трех дронов было выпущено три ракеты, общая стоимость которых, таким образом, составляет примерно 1,2 млн долларов.

К этой сумме добавляются расходы, связанные с летными часами и техническим обслуживанием самолетов, поэтому общая стоимость этих трех операций оценивается примерно в 1,5 млн евро.

В настоящее время Румыния ищет более дешёвые способы сбивания дронов, нарушающих её воздушное пространство.

В частности, издание предполагает, что дроны можно уничтожать и с помощью вертолётов. Этот метод был бы дешевле, поскольку военные могли бы использовать пулемёты, находящиеся на борту.

Также отмечается, что в следующем году Румыния должна получить две системы противодействия дронам. Одна из них производится израильской компанией, а другая будет создана в результате сотрудничества между Румынией и Украиной.

В воскресенье, 26 июля, президент Румынии Никушор Дан заявил о новом сбивании дрона над территорией страны – это был третий подобный инцидент за последние три дня.

Он также напомнил, что, согласно расследованию, проведенному Генеральной прокуратурой, сбитый в пятницу, 25 июля, дрон относится к типу "Шахед", который используется Российской Федерацией в войне против Украины.

МИД Румынии вызвал российского посла после того, как румынские истребители сбили третий за последние три дня дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

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