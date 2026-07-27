Зеленський прибув до Британії, де зустрінеться з новим прем’єром

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 27 липня, прибув з візитом до Великої Британії, де проведе першу зустріч з новим очільником уряду Енді Бернемом.

Про це глава держава розповів у соцмережах, оприлюднивши відео прибуття, повідомляє "Європейська правда".

Президента по прибутті зустрічав, серед інших, посол у Лондоні Валерій Залужний.

"Прибув до Великої Британії. У плані – зустрічі з прем’єр-міністром Енді Бернемом, також із нашими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze", – розповів Зеленський.

Arrived in the United Kingdom. My schedule includes meetings with Prime Minister Andy Burnham @andyburnham, as well as with our warriors who are currently in the UK, including those who took part in the Sea Breeze exercises.



Over the years of the full-scale war, we have built… pic.twitter.com/OuXt8cY91V – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

За роки повномасштабної війни, додав він, вдалось побудувати найміцніші відносини за всю історію співпраці між Україною та Великою Британією.

"Ключовий пріоритет – ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни. Цінуємо, що завжди можемо розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії. Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав", – зауважив Зеленський.

Медіа повідомляли, що під час візиту президента України Енді Бернем має намір оголосити про передачу технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО.

Зеленський розповідав, що під час зустрічі з Бернемом планує обговорювати подальше зміцнення двосторонніх відносин.