Зеленский прибыл в Британию, где встретится с новым премьером

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, прибыл с визитом в Великобританию, где проведет первую встречу с новым главой правительства Энди Бернемом.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, опубликовав видео прибытия, сообщает "Европейская правда".

Президента по прибытии встречал, среди прочих, посол в Лондоне Валерий Залужный.

"Прибыл в Великобританию. В планах – встречи с премьер-министром Энди Бернемом, а также с нашими воинами, которые сейчас находятся в Великобритании и, в частности, принимали участие в учениях Sea Breeze", – рассказал Зеленский.

Arrived in the United Kingdom. My schedule includes meetings with Prime Minister Andy Burnham @andyburnham, as well as with our warriors who are currently in the UK, including those who took part in the Sea Breeze exercises.



Over the years of the full-scale war, we have built… pic.twitter.com/OuXt8cY91V – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

За годы полномасштабной войны, добавил он, удалось построить самые прочные отношения за всю историю сотрудничества между Украиной и Великобританией.

"Ключевой приоритет – ПВО, безопасность на море и совместное оборонное производство, наше сотрудничество, которое укрепляет обе страны. Мы ценим то, что всегда можем рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Великобритании. Будем работать и в дальнейшем, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и повышать безопасность наших государств", – отметил Зеленский.

СМИ сообщали, что во время визита президента Украины Энди Бернем намерен объявить о передаче технологии Stone Cloak, направленной на вывод из строя российских средств ПВО.

Зеленский рассказывал, что во время встречи с Бернемом планирует обсуждать дальнейшее укрепление двусторонних отношений.