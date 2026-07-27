Зеленский: Британия передает Украине технологии защиты дронов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Лондон передаст Украине технологию для защиты украинских беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих соцсетях, рассказывая о первой встрече с новым премьер-министром Соединённого Королевства.

Зеленский сообщил, что 27 июля Великобритания приняла решение о предоставлении Украине технологий радиоэлектронной борьбы, которые помогут защищать украинские беспилотники.

"Благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии РЭБ для защиты украинских дронов. Это точно пригодится на поле боя. Вместе мы можем сделать еще больше в сфере дронов и других технологий", – отметил президент.

Он не привел дополнительных подробностей о технологии, в том числе не указал ее название.

Перед визитом неофициально сообщалось, что новый британский премьер Энди Бернем планирует объявить о передаче Украине технологии Stone Cloak, направленной на вывод из строя российских средств ПВО.

Зеленский и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели первую встречу на авианосце, стоящем на британской базе ВМС в Портсмуте.