Зеленський показав кадри першої зустрічі з Бернемом на базі ВМС

Президент України Володимир Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті.

Про це він повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський опублікував кадри зустрічі з Бернемом, зазначивши, що вона відбулася на військово-морській базі у Портсмуті.

"Сьогодні на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth провели першу зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дуже цінуємо, що візит саме нашої команди до Британії є першим з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду. Це важливий сигнал підтримки, і прем’єр-міністр запевнив, що вона залишається незмінною", – розповів Зеленський.

Portsmouth Naval Base, United Kingdom. Today, aboard the Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, UK Prime Minister Andy Burnham @andyburnham and I had our first meeting. We greatly appreciate that our team is the first to visit the United Kingdom since Andy Burnham took… pic.twitter.com/BxJZiHRnSE – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

За його словами, у центрі розмов були оборонні питання.

"Для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою. Разом можемо зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій", – зазначив президент.

Він також повідомив, що запросив Енді Бернема в Україну.

Зеленський прибув до Британії вдень 27 липня. Неофіційно повідомляли, що під час візиту президента України Енді Бернем має намір оголосити про передачу технології Stone Cloak, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО.