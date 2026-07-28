Бойова група НАТО в Литві відпрацювала альтернативний сценарій перекидання військ

Багатонаціональна бойова група НАТО під командуванням 45-ї бронетанкової бригади Німеччини "Lietuva" відпрацювала сценарій перекидання військ в умовах обмеженої доступності звичайних засобів транспортування (залізничного, морського чи повітряного транспорту), коли передислокація можлива лише суходолом.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву литовських Збройних сил, пише "Європейська правда".

Як зазначили литовські військові, в рамках підготовки до ротації було прийнято рішення провести переміщення військової техніки з Німеччини через Польщу до Литви у формі заздалегідь спланованих навчань, демонструючи тісну співпрацю союзників по НАТО в Європі, військову мобільність та готовність Північноатлантичного альянсу до забезпечення колективної оборони.

У ході 20-ї ротації багатонаціональної бойової групи НАТО до Рукли було перекинуто 93-й танковий батальйон Німеччини з Мюнстера.

Колони військової техніки, що прибули до Литви та приписані до багатонаціональної бойової групи НАТО, складалися приблизно з 80 одиниць важкої колісної та гусеничної техніки, включаючи танки, бронетранспортери та вантажні автомобілі, які рухалися своїм ходом до Казлу-Руди.

За даними військових, подібні навчання дають змогу оцінити здатність союзників швидко й гнучко перекидати сили в різних умовах.

Дислокована в Литві 45-та бронетанкова бригада Німеччини "Lietuva" прийняла командування Багатонаціональною бойовою групою НАТО 4 лютого цього року від піхотної бригади Збройних сил Литви "Gelezinis vilkas" після дев’яти років служби у складі литовського військового підрозділу.

Нещодавно екіпажі нових вертольотів Black Hawk, дислокованих на авіабазі ВПС Литви, вперше з моменту прибуття цієї техніки до країни провели навчальні стрільби з використанням кулеметів M240H калібру 7,62 мм.

Повідомляли також, що у Польщі з 20 липня розпочались військові навчання в Опольському воєводстві, на південному заході країни, що триватимуть до кінця липня.