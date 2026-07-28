Боевая группа НАТО в Литве отработала альтернативный сценарий переброски войск

Многонациональная боевая группа НАТО под командованием 45-й бронетанковой бригады Германии "Lietuva" отработала сценарий переброски войск в условиях ограниченной доступности обычных средств транспортировки (железнодорожного, морского или воздушного транспорта), когда передислокация возможна только по суше.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление литовских Вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Как отметили литовские военные, в рамках подготовки к ротации было принято решение провести перемещение военной техники из Германии через Польшу в Литву в форме заранее спланированных учений, демонстрируя тесное сотрудничество союзников по НАТО в Европе, военную мобильность и готовность Североатлантического союза к обеспечению коллективной обороны.

В ходе 20-й ротации многонациональной боевой группы НАТО в Руклу был переброшен 93-й танковый батальон Германии из Мюнстера.

Колонны военной техники, прибывшие в Литву и входящие в состав многонациональной боевой группы НАТО, состояли примерно из 80 единиц тяжелой колесной и гусеничной техники, включая танки, бронетранспортеры и грузовые автомобили, которые двигались своим ходом в Казлу-Руду.

По данным военных, подобные учения позволяют оценить способность союзников быстро и гибко перебрасывать силы в различных условиях.

Дислоцированная в Литве 45-я бронетанковая бригада Германии "Lietuva" приняла командование Многонациональной боевой группой НАТО 4 февраля этого года от пехотной бригады Вооруженных сил Литвы "Gelezinis vilkas" после девяти лет службы в составе литовского воинского подразделения.

Недавно экипажи новых вертолетов Black Hawk, дислоцированных на авиабазе ВВС Литвы, впервые с момента прибытия этой техники в страну провели учебные стрельбы с использованием пулеметов M240H калибра 7,62 мм.

Сообщалось также, что в Польше с 20 июля начались военные учения в Опольском воеводстве, на юго-западе страны, которые продлятся до конца июля.