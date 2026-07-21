У Литві екіпажі вертольотів Black Hawk вперше провели навчання з бойовою стрільбою

Екіпажі нових вертольотів Black Hawk, дислокованих на авіабазі ВПС Литви, вперше з моменту прибуття цієї техніки до країни провели навчальні стрільби з використанням кулеметів M240H калібру 7,62 мм.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Під час триденної підготовки екіпажі відпрацювали різні сценарії бойових стрільб та вдосконалювали навички поводження зі зброєю, виявлення цілей та управління вогнем.

Особливу увагу приділяли питанням безпеки, зв’язку між пілотами та бортовими стрільцями, а також координації дій – факторам, що мають вирішальне значення під час виконання бойових і спеціальних операцій або завдань з перекидання військ.

"Ці навчання стали важливим етапом підготовки екіпажів, оскільки дали змогу пілотам і членам льотних екіпажів відпрацювати завдання з вогневої підтримки з вертольотів у реальних умовах", – зазначили в литовській армії.

Військові також додали, що такі навчання сприяють вдосконаленню стрілецької майстерності та точності, а також відпрацюванню злагодженості дій екіпажу, навичок швидкого прийняття рішень та вміння безпечно виконувати завдання з вогневої підтримки під час ураження наземних цілей.

7,62-міліметрові кулемети M240H, що застосовувалися під час навчань, спеціально адаптовані для вертольотів Black Hawk. Вони призначені для ефективного ведення вогню під час повітряної підтримки з борту вертольота, що рухається.

Військові наголошують, що перші навчання такого роду з бойовою стрільбою знаменують собою ще один важливий крок в інтеграції платформи UH-60M Black Hawk у систему Збройних сил Литви.

Повідомляли, що у Польщі з 20 липня розпочались військові навчання в Опольському воєводстві, на південному заході країни, що триватимуть до кінця липня.

А наприкінці липня – на початку серпня американське Багатодоменне командування в Європі (MDC-E) проведе в Польщі навчання із застосуванням стратосферних мікрокуль.