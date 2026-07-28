В Італії засудили чоловіка, який сам збудував "давньоримський амфітеатр" і водив туди туристів

В Італії засудили чоловіка, який видавав власноруч збудований амфітеатр за давньоримський і водив ним екскурсії, беручи з туристів по 40 євро за відвідування.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

69-річний Франко Малоссо "фон Розенфранц" стверджував, що відкрив цю пам’ятку, відому як "Морський амфітеатр Беріко", у північно-східному місті Віченца після зсуву ґрунту у 2005 році.

Малоссо розповідав відвідувачам, що це місце є одним із "найстаріших і найбільших амфітеатрів" у світі, а його історія сягає 393 року нашої ери.

Він стверджував, що Юлій Цезар відвідав це місце під час повернення до Риму з Єгипту разом із Клеопатрою, а також що знаменита вигадана героїня Шекспіра Джульєтта Капулетті мешкала у старій церкві, що там розташована.

Крім того, Малоссо називав себе "філантропом, підприємцем та диригентом оркестру" і зумів переконати місцеву владу включити цей об’єкт до туристичного путівника Віченци та мобільного додатку, що фінансуються ЄС.

Однак підозри щодо його надуманої історії почали з’являтися ще у 2016 році. Археологи, яких для розслідування залучила італійська військова поліція, виявили, що "стародавня" споруда містила скловолокно, колони з пап’є-маше, оштукатурені блоки та гіпсові статуї, що датувалися початком 2000-х років.

Супутникові знімки також показали, що Малоссо спочатку зрівняв пагорб, а потім збудував фейкову стародавню пам’ятку на розчищеній ділянці.

Інші історичні розслідування встановили, що Юлій Цезар жив приблизно на 400 років раніше за дату, коли, нібито, було зведено цю споруду. Крім того, місцем дії романтичної трагедії Шекспіра "Ромео та Джульєтта" є не Віченца, а Верона.

Малоссо засудили до двох років і чотирьох місяців ув’язнення за незаконне будівництво, підробку творів мистецтва та створення творів без дозволу. Крім того, йому призначили штраф у розмірі 3 тисяч євро.

Тим часом міська рада Аркуньяно подала проти нього позов про відшкодування збитків на суму 560 тисяч євро, щоб компенсувати втрати, яких, за її твердженням, вона зазнала.

Нагадаємо, у червні в Іспанії продавця лотереї засудили до трьох з половиною років позбавлення волі за те, що він обдурив переможця джекпоту в розмірі 4,7 млн євро та позбавив його призу у 2012 році.

А у лютому у Мадриді затримали 20-річного юнака, який завдяки хакерським умінням навчився "дурити" систему резервування і бронювати номери в елітних готелях за один євроцент та встиг завдати збитків на 20 тисяч євро.